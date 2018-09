in foto: Silvia Cavalli (da Facebook)

È morta a 31 anni, a Chiari, nel Bresciano, l'ex consigliera comunale Silvia Cavalli. La giovane, militante attiva della Lega, combatteva da tempo contro una brutta malattia che purtroppo non le ha dato scampo. Fino alla fine Silvia ha combattuto contro il suo male, dimostrando una grinta che chi le è stato vicino le ha sempre riconosciuto. La notizia della morte di Silvia Cavalli ha gettato nello sconforto i suoi compagni di partito e tutti coloro che la conoscevano: "Ciao Silvia, fortissima guerriera. Ci mancherai", hanno scritto i militanti della sezione Lega nord di Chiari. La giovane militante è stata ricordata anche dal segretario del Carroccio Matteo Salvini, che aveva avuto modo di conoscere direttamente Silvia durante i tanti raduni a Pontida ai quali la ragazza aveva partecipato: "Buon viaggio SILVIA, donna forte e coraggiosa, hai combattuto come una Leonessa, da leghista, ma la malattia bastarda alla fine ha vinto – ha scritto il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio sul proprio profilo Facebook – Anzi, no. Hai vinto TU, hanno vinto il tuo sorriso, la tua serenità e la tua forza che hai regalato a tutti fino all’ultimo respiro. Ma come facevi?!?!? Un abbraccio bresciana, continua a sorridere e aiutarci da Lassù, e sappi che manterrò la promessa che ti ho fatto: non mollerò, MAI". Tutta la cittadina di Chiari si è stretta nel dolore attorno alla famiglia della giovane: non è ancora stata resa nota la data dei funerali.