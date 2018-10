Un caso davvero clamoroso quello accaduto a Chiari, nel bresciano: un addetto sanitario che era di turno al Pronto Soccorso è stato beccato a giocare al pc rifiutando addirittura le chiamate per poi isolare il centralino. L'uomo sarebbe stato immortalato dalle telecamere dell'Ospedale Mellino Mellini, come riporta l'edizione online del quotidiano "il Giorno".

Un episodio incredibile che, se confermato, rischia ora di avere importanti ripercussioni per l'uomo. Si tratterebbe di un infermieri che, talmente "preso" dal videogioco al computer, avrebbe prima evitato di rispondere ad una telefonata, sempre ripreso dalle telecamere, che lo hanno poi registrato mentre schiacciava un tasto isolando il centralino stesso del Pronto Soccorso. Per oltre un'ora, dunque, il computer dell'ospedale è stato utilizzato come una console, con buona pace di chi chiamava magari per un'emergenza il Pronto Soccorso.

Tutto sarebbe accaduto, come ricostruito da "il Giorno", nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. L'episodio è stato quindi segnalato alla direzione generale dell'Asst di Franciacorta. Adesso si lavora per ricostruire l'esatta dinamica del tutto, e per chiarire le effettive responsabilità dell'uomo che, a quanto pare, sarebbe un operatore socio-sanitario a giudicare dall'uniforme bianca indossata. Si cercherà anche di capire se simili episodi fossero già accaduti in passato, quanto tempo l'uomo abbia giocato al computer dell'ospedale e se quest'ultimo, il gioco, fosse anche connesso ad internet. Inoltre, si proverà anche a capire se la telefonata "ignorata" arrivasse dalla linea interna o da un numero di emergenza: elemento che potrebbe cambiare ulteriormente, in peggio per il responsabile, la vicenda.