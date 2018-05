Se state pensando di chiamare vostra figlia Blu, sappiate che la procura della vostra città potrebbe chiamarvi per chiedervi di rettificare il nome. È accaduto, come riporta il quotidiano "Il Giorno", ai genitori di una bimba di un anno e mezzo, che per parenti, amici di famiglia ma anche sui documenti è Blu. Un nome sicuramente particolare, ma che non è un unicum in Italia: secondo l'Istat nel 2016 (l'annata più recente disponibile per le statistiche) sei bimbe sono state chiamate così, ma già nel 2007 cinque bambine avevano ricevuto dai genitori il nome Blu. Per la procura, però, da solo Blu non è un nome "attribuibile in modo inequivoco a persona di sesso femminile", come stabilisce l’articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 396 del 2000 (l'unica eccezione a tale regola è il nome Andrea, che può essere sia maschile sia femmine). Per questo il tribunale ha convocato i genitori della bimba, chiedendo loro di rettificare il nome: al contestato Blu dovrà essere anteposto un "altro nome onomastico femminile che potrà essere indicato dai genitori nel corso del giudizio". Se entro giovedì mamma e papà della bambina non si presenteranno con un'alternativa, a decidere il nuovo nome della loro figlia sarà un giudice.

"Non ci aspettavamo di dover cambiare nome un anno e mezzo dopo, quando ormai anche nostra figlia sa di chiamarsi Blu ed è scritto ovunque", hanno detto al quotidiano "Il Giorno" i genitori di Blu, spiegando però che già alla registrazione della figlia all'Anagrafe l'ufficiale li aveva avvertiti che c'era il rischio di essere richiamati. D'altronde non sono i soli genitori di una Blu ad avere questo problema: due giorni prima di loro toccherà a un'altra coppia presentarsi in tribunale per rettificare il nome della loro figlia. In molti si staranno chiedendo: perché chiamare Blu una bambina? Vittoria, mamma della bimba, lo ha spiegato: "Io l’ho scelto perché Blu è il colore del quinto chakra collegato alla gola, l’espressività, è simbolo di armonia ed equilibrio. Blu è il colore dell’infinito. Per Luca (il papà, ndr) Blu sta per Bella Luminosa Unica".