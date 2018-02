in foto: Il cartellone rimosso a Napoli e apparso a Milano (foto di Francesco Emilio Borrelli)

Un ragazzo e una ragazza, nudi, ritratti in atteggiamenti inequivocabilmente sessuali su un divano. Chi sono? I due modelli scelti come testimonial da un brand d'abbigliamento e ritratti in un maxi cartellone pubblicitario apparso in viale Forlanini, a Milano. Una pubblicità che ha fatto gridare allo scandalo e su cui si è espresso anche l'assessore alle Politiche sociali di Milano, Pierfrancesco Majorino, che ha dichiarato di volerla far rimuovere. Una posizione condivisa anche dalla presidente della Commissione pari opportunità del Comune, Diana De Marchi. La pubblicità in questione non è nuova: era già apparsa a Napoli su diversi cartelloni. Uno, in particolare, era stato posizionato davanti a un ospedale pediatrico, il Santobono-Pausilipon, provocando veementi reazioni che avevano spinto il Comune di Napoli a rimuovere la pubblicità.

Da Napoli, come aveva scoperto la testata "Affaritaliani.it Milano", il brand Erick Evans – marchio italiano di abbigliamento per uomo e donna – si è spostato nel capoluogo lombardo. La collocazione del cartellone in questo caso non ha costituito un problema, ma la pubblicità in sé ha comunque provocato un dibattito che ha visto contrapposti, sostanzialmente, due schieramenti: da un lato chi ritiene che si tratti di una pubblicità sessista – sottolineando in particolare il gesto del ragazzo, che tiene per i capelli la ragazza, girata di spalle – dall'altro chi invece sostiene che si tratti semplicemente di una pubblicità troppo spinta, ma che rappresenti solo una scena di sesso tra un uomo e una donna.

Il modello è un ex tronista di Uomini e donne.

Mentre in città il dibattito prosegue, il cartellone incriminato continua a rimanere al suo posto. Uno dei protagonisti è un volto noto al pubblico televisivo. Il modello ritratto senza veli è infatti Lucas, ex tronista della trasmissione tv "Uomini e donne", in onda su Canale 5. Lucas è originario di Castell'Arquato, in provincia di Piacenza. Ha 30 anni e nella sua vita ha fatto un po' di tutto: l'agricoltore, l'idraulico e naturalmente il modello. Il ragazzo è arrivato alla corte di Maria De Filippi nel 2015. Ecco cosa diceva di sé qualche anno fa: "Le mie più grandi passioni, dopo le donne, sono i tatuaggi. E un'altra è il surf". A distanza di anni, non sembrano essere cambiate.