in foto: Immagine di repertorio

Traffico bloccato e lunghe code lungo l'Autostrada A4 in particolare nel tratto tra Dalmine e Capriate a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 febbraio. Proprio questa sera alle 21 è prevista la gara di Champions League tra Atalanta e Valencia, per questo a Milano sono attesi circa 40mila tifosi bergamaschi che raggiungeranno in queste ore lo stadio San Siro. Molti dei quali percorreranno il tratto di Autostrada interessato dall'incidente: secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia sul proprio sito web, alle 18 i tempi di percorrenza per raggiungere Milano sono di quasi due ore. A peggiorare la situazione viabilità anche un doppio tamponamento avvenuto lungo la Tangenziale Est sempre in direazione Milano: da Bergamo a Milano al momento il traffico risulta dunque fortemente rallentato. I tifosi che si sono già messi in viaggio per raggiungere lo stadio San Siro che ospita l'atteso match dovranno dunque fare i conti con i forti rallentamenti.

Atalanta-Valencia a San Siro: come arrivare allo stadio

Per tutti i tifosi invece che hanno deciso di utilizzare il trasporto pubblico una volta giunti a Milano potranno raggiungere lo stadio San Siro utilizzando i mezzi Atm. Chi volesse spostarsi con la metropolitana potrà farlo usando la linea M5 fino a San Siro Stadio o la linea M1 fino a Lotto. Per chi si servirà del bus invece le linee disponibili sono: la 16, la 90 e la 91, che saranno tutte potenziate con vetture aggiuntive. Per quanto riguarda i mezzi di superficie è previsto anche un servizio navette che collegano il parcheggio di Lampugnano e lo stadio. I biglietti saranno disponibili presso le rivendite autorizzate, oppure ai distributori automatici presenti nelle stazioni della metropolitana. Atm ricorda inoltre che le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta resteranno chiuse dalla fine della partita fino al termine del servizio.