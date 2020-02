in foto: La foto condivisa dal sindaco di Bergamo Gori

È una giornata importante per la squadra di calcio dell'Atalanta che non solo per la prima volta si trova a prendere parte alla Champions League, ma oggi nello specifico a partecipare agli ottavi di finale del torneo: allo stadio San Siro la squadra allenata da Gasperini sfida infatti la squadra del Valencia per accedere ai quarti di finale. Lo sa bene anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che si è recato allo stadio insieme tra gli altri anche con il primo cittadino di Milano Beppe Sala per assistere allo storico match.

Il sindaco Gori allo stadio San Siro con Beppe Sala

E mentre quest'ultimo ha postato su Instagram una foto dello stadio con la didascalia: "Vecchio, caro San Siro, domani sera torno da te per vedere l'Atalanta", Giorgio Gori questa mattina ha postato sul proprio profilo Twitter una foto che fatto sorridere un po' tutti, tifosi bergamaschi e non. Si tratta infatti di una giustificazione scritta a penna presumibilmente dal padre di un bambino, tifoso proprio dell'Atalanta e per questo eccitato per il match di questa sera: "Oggi pomeriggio Edoardo sarà assente per impegni storico-culturali – si legge sulla giustificazione – Assisterà col papà a una pagina di storia di Bergamo. Forza Atalanta". È probabile che padre e figlio abbiano raggiunto la città di Milano per assistere alla gara proprio allo stadio San Siro che quest'anno ha dovuto dire addio a Inter e Milan che non sono in Champions per accogliere invece l'Atalanta e gli orgogliosi tifosi bergamaschi.