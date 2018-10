Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 24 ottobre, a Cesano Boscone, in provincia di Milano. Un ragazzino di 13 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 16 davanti alla scuola in via Amerigo Vespucci. Non è ancora stata chiarita la dinamica, sulla quale indagano i vigili urbani di Cesano Boscone. L'automobilista si è comunque fermato a prestare soccorso al ragazzino e ha chiamato il 112: sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica. Il ragazzino è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda: è ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono ritenute serie dai medici: nell'impatto avrebbe riportato un serio trauma cranico. Al momento dell'arrivo dei soccorsi il tredicenne era comunque cosciente.