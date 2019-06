in foto: (Immagine di repertorio)

I carabinieri di Corsico hanno arrestato un italiano di 48 anni, accusato di omicidio stradale per aver investito e ucciso un ciclista a Cesano Boscone, nel Milanese, il 30 settembre 2017. La vittima, Saruanathan Rasarantam, cittadino dello Sri Lanka, aveva 39 anni. Era stato ritrovato a terra, incosciente, sulla carreggiata centrale della statale Vigevanese, in direzione Abbiategrasso. La sua bicicletta era accartocciata a diversi metri di distanza. L'investitore era fuggito senza prestare soccorso, ma dopo due anni di indagini i militari sono risaliti al responsabile e lo hanno arrestato.

L'auto pirata rintracciata dopo pochi giorni

Pochi giorni dopo il tragico incidente, i militari avevano rintracciato l'auto coinvolta, una Bmw 520. Il mezzo infatti aveva perso la targa in seguito all'impatto. Il proprietario, però, aveva negato di trovarsi a bordo e aveva spiegato che la macchina gli era stata rubata, anche se non aveva mai denunciato il fatto. La vittima era un venditore ambulante. Il 39enne aveva con sé i documenti quando è stato trovato agonizzante da alcuni automobilisti di passaggio. Soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano, era deceduto dopo alcune ore. I suoi familiari, avvertiti dalle autorità italiane, sono arrivati dal Paese asiatico per recuperare la salma.