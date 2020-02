in foto: Immagine di repertorio

Ha afferrato il coltello che era in cucina e ha colpito il compagno al petto, quasi in direzione del cuore. A raccontare l'aggressione è stata la stessa autrice, una donna di 41 anni, che ha confessato ai carabinieri di aver accoltellato il compagno al culmine di un litigio. Arrestata dai militari con l'accusa di lesioni aggravate, è stata messa ai domiciliari al termine dell'udienza di convalida. È una storia di violenza che arriva dalla provincia milanese, nello specifico dal comune di Cerro Maggiore, dove la coppia formata da una donna di 41 anni e da un uomo di 38 anni, vive da tempo: i carabinieri sono stati allertati nel cuore della notte scorsa intorno alle 3 quando la madre dell'uomo ha richiesto il loro intervento per una lite in famiglia.

L'uomo trasportato in ospedale a Legnano

Quando i militari hanno raggiunto l'abitazione dei due hanno trovato il 38enne con una ferita al petto e in condizioni piuttosto critiche: sul posto sono giunti poco dopo anchei soccorritori del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale di Legnano, dove è stato tenuto sotto osservazione con una prognosi di 20 giorni. La donna invece ha immediatamente confessato l'accaduto ai carabinieri indicando anche dove aveva nascosto il coltello, ritrovato sotto il divano di casa. Secondo quanto ricostruito finora sembra che i due stessero litigando, per l'ennesima volta, quando la donna ha afferrato il coltello da cucina e si è scagliata contro il compagno. La lama ha mancato di poco il cuore: la donna è stata arrestata per lesioni aggravate. L'uomo, che ha precedenti per droga e guida in stato d'ebbrezza, è in condizioni critiche ma non è in pericolo di vita.