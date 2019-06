in foto: Immagini di repertorio

Un uomo di 59 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 giugno a Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano. In sella alla sua moto stava percorrendo via Cavour quando per motivi ancora da chiarire si ès scontrato con una vettura: l'impatto è stato di una violenza tale da sbalzare l'uomo sull'asfalto. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza e un'auto medica che viste le condizioni dell'uomo, apparse subito disperate, ha trasferito il 59enne all'ospedale San Raffaele di Milano dove è giunto in codice rosso.

L'uomo ha riportato gravi traumi al torace, alla spalla e al bacino

Secondo quanto si apprende, l'uomo avrebbe riportato un trauma al torace, alla spalla sinistra e al bacino, le sue condizioni sarebbero serie ma non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono giunte anche le forze dell'ordine che hanno chiuso il tratto stradale interessato ed effettuato i rilievi, utili a ricostruire a quanto accaduto. L'incidente si è verificato intorno alle 17 di questo pomeriggio. Ora la polizia locale di Cernusco visionerà le eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza e i testimoni che hanno assistito a quanto accaduto.