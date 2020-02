in foto: Immagine di repertorio

Incidente mortale a Ceresara, piccolo paese in provincia di Mantova. Una donna di 39 anni è deceduta dopo un brutto schianto avvenuto mentre era in sella al suo scooter. È successo attorno alle 12.40 di giovedì 13 febbraio, all'altezza di via Piubega. Il personale sanitario dell'Azienda regionale emergenza urgenza è intervenuto sul posto con due ambulanze e un elicottero in arrivo da Brescia, ma ormai per la donna non c'era già più nulla da fare: al personale medico non è rimasto altro da fare che constatare il decesso della motociclista. Secondo le prime ricostruzioni la 39enne sarebbe andata a schiantarsi contro un albero per ragioni ancora da chiarire. Non risultano altri veicoli coinvolti: la motociclista, dunque, avrebbe fatto tutto da sola. Sul caso indaga la polizia stradale di Mantova, che ha eseguito gli accertamenti di routine sul luogo dell'incidente per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.