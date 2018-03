Una lite condominiale, scoppiata ieri a Buscate, nella provincia di Milano, poteva finire in tragedia, dal momento che in poco tempo dalle parole si è passati ai fatti, con alcuni colpi di pistola che sono stati esplosi, uno dei quali ha ferito un 19enne albanese, intervenuto per cercare di placare gli animi. Stando a quanto hanno ricostruito i carabinieri, intervenuti sul posto, nell'edificio in via Micca è scoppiata una lite tra due famiglie italiane per problemi di vicinato non ancora del tutto chiari. Il 19enne sarebbe intervenuto per difendere la famiglia aggredita, beccandosi un colpo di pistola. Trasportato all'ospedale di Legnano, per fortuna non è in pericolo di vita: per lui la prognosi è di trenta giorni.

Nel frattempo, i militari dell'Arma hanno denunciato tre uomini: un 61enne e i suoi figli di 21 e 27 anni, quest'ultimo resosi irreperibile; nei loro confronti le accuse sono di concorso in detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e lesioni aggravate. Stando a quanto hanno appurato dai carabinieri, i soggetti denunciati vivono nelle vicina Legnano e sono intervenuti nell'edificio di via Micca per difendere un loro familiare.