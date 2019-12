Un gravissimo incidente sul lavoro è avvenuto nell'area di carico e scarico merci del centro commerciale di Arese, nell'area metropolitana di Milano. L'uomo di quarantadue anni, di cui non sono note le generalità, è caduto per cause ancora da chiarire all'interno di un compattatore dei rifiuti in funzione rimanendo schiacciato. Soccorso dai colleghi che hanno immediatamente dato l'allarme, una volta estratta dal macchinario è stato affidato alle cure mediche del personale del 118 giunto sul posto.

Trasportato in ospedale l'operaio è gravissimo

L'operaio è arrivato in condizioni disperate all'ospedale San Carlo di Milano, dove è stato ricoverato con un arresto cardiaco in corso e diverse gravi lesioni da schiacciamento al torace e alla testa. Sul luogo dell'incidente, nel centro commerciale più grande d'Italia, sono giunti anche i carabinieri che hanno aperto un'indagine per appurare cosa sia accaduto e se le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro siano state o meno rispettate.