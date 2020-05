in foto: Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana

Sono passati 100 giorni dalla scoperta del paziente uno di Codogno, Mattia, ricoverato in codice rosso al pronto soccorso con un'infezione da Coronavirus. Cento giorni che per molti sono sembrati un'eternità e che hanno segnato inevitabilmente la vita e la storia della Lombardia e dell'Italia, colte impreparate da una epidemia che ha travolto la popolazione e ha causato migliaia di vittime.

Fontana: Da quella notte la nostra vita è drammaticamente cambiata

A ricordare quello che per tutti è stato il giorno del primo contagio da Covid-19 in Italia, prima che alcuni studi accertassero che non lo era affatto, è il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Su Facebook, il governatore lombardo ha scritto: "Sono trascorsi 100 giorni da quella notte in cui la nostra vita è drammaticamente cambiata. Grazie alle competenze e alla caparbietà dei medici di Codogno, abbiamo scoperto un killer invisibile che silenzioso si stava diffondendo tra di noi, portando lutti indicibili e un immenso dolore nelle famiglie, nelle comunità, in tutti noi". Fontana scrive però che "grazie alla tenacia, alla disciplina e alla determinazione dei lombardi siamo riusciti a ridimensionarlo". Il Covid ha contagiato circa 90.000 persone solo in Lombardia, portando via oltre 16.000 persone. "Abbiamo imparato tante lezioni e abbiamo ancora tanto lavoro da svolgere", assicura poi Fontana che poi ribadisce: "Ma, come sostengo dal primo giorno, uniti lo sconfiggeremo e torneremo alla normalità". Il post si chiude con l'hashtag che ha accompagnato gli italiani in questi mesi difficili, fatti di sacrifici e addii: "#celafaremo", ha garantito il governatore.