Una storia che ha dell'incredibile quella che arriva da Vimercate, provincia di Monza e Brianza, dove una coppia avrebbe "veduto" il proprio figlio: i due fidanzati – lui 43 anni, lei 26 – avrebbero venduto, quindi dietro compenso, la paternità del loro bambino ad un cittadino albanese di 45 anni, sul quale gravava un'ordinanza di espulsione dall'Italia, al fine di fargli ottenere il permesso di soggiorno. In quanto padre di un bambino nato in territorio italiano, infatti, al 45enne sarebbe stato, per legge, riconosciuto il permesso di soggiorno nel nostro Paese.

La scoperta è stata effettuata dagli agenti del commissariato di Monza della Polizia di Stato nell'ambito dello strascico dell'operazione "Velarium", che la scorsa estate aveva portato all'arresto dei componenti di una organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti. Nell'ambito di quelle indagini la coppia era finita nel mirino degli investigatori, che avevano scoperto che, già in passato e sempre dietro compenso, i due si erano intestati fittiziamente alcuni veicoli di proprietà proprio del 45enne albanese a cui hanno poi "venduto" il bambino.

Il piccolo, nato nel 2013, che ora ha 4 anni, è stato preso in custodia dal Tribunale dei Minori di Milano. I genitori sono stati denunciati: dovranno rispondere di alterazione di stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Anche il cittadino albanese è stato denunciato e sono state già avviate le pratiche per disporre la revoca del suo permesso di soggiorno.