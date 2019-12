in foto: Foto di repertorio

A Cernusco sul Naviglio, all'interno della città metropolitana di Milano, due ragazzi sono precipitati da almeno tre metri all'interno di un box. Il fatto è avvenuto nella notte di oggi, 22 dicembre, esattamente all'1 e 25 in via al Cavarot. I feriti sono B.D., un ragazzo di 24 anni, e S.R.G., un 23enne. Entrambi hanno riportato un trauma cranico, ma il primo era anche in stato di incoscienza, mentre il secondo era cosciente quando sono arrivati i soccorritori del 118. Stando a quanto si apprende, i due erano ubriachi. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica, che hanno accompagnato i ragazzi in codice giallo al pronto soccorso degli ospedali di Città Studi e Policlinico di Milano. L'incidente, secondo quanto riporta Radio Lombardia, è avvenuto davanti a un ristorante nella zona di Cascina Nibai in via Cavatot. I due si sarebbero appoggiati a una recinzione che avrebbe improvvisamente ceduto.

Altri interventi del 118 sono stati richiesti nella notte proprio per problemi dovuti a intossicazioni etiliche. Intorno alle 21,30 di ieri a Vignate un ragazzo di 29 anni si è sentito male in via Moro. Non è stato necessario accompagnarlo in ospedale e sono bastate le cure sul posto anche per un 30enne soccorso per un’intossicazione etilica verso le 23.30 a Cernusco in via Bourdillon. Intorno alla mezzanotte e mezza a Cambiago, via Matteotti, una donna di 49 anni è stata soccorsa, anche lei per problemi di alcol, e accompagnata in cordice verde all'ospedale di Cernusco sul Naviglio.