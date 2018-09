in foto: (Immagine di repertorio)

Un salvataggio durato diverse ore, ma che fortunatamente è stato portato a termine con successo. È avvenuto a Milano tra la notte appena passata e stamattina: qualcuno ha avvertito l'Ente nazionale protezione animali della presenza di un gattino all'interno del vano motore di un'auto parcheggiata in via Tabacchi, zona Navigli. Le volontarie dell'Enpa hanno lavorato fino alle 2.30 del mattino, cercando di recuperare il micio. Poi però hanno dovuto sospendere le operazioni, avvolgendo l'auto con una rete per evitare che il gatto scappasse. Questa mattina le operazioni sono riprese, con l'aiuto anche di altri volontari e di alcuni vigili del fuoco. Nel frattempo anche il proprietario dell'auto è stato rintracciato: come da prassi, sul parabrezza era stato esposto un avviso che informava il proprietario della presenza di un micio nel vano motore e lo invitava a non accendere per nessun motivo la macchina.

Il gattino, alla fine, è stato recuperato e messo in una gabbietta per essere trasportato al sicuro. Il presidente di Enpa Milano, Ermanno Giudici, ha spiegato in una nota che "in questo periodo è ancora molto frequente che ci siano cucciolate e quando durante la notte scende la temperatura i piccoli cercano il calore nel vano motore delle macchine parcheggiate da poco. Se fortunatamente qualcuno si accorge della loro presenza prima che possa essere messa in moto l’auto, si riesce a evitare il peggio – ha aggiunto Giudici sul sito dell'associazione – In queste circostanze è necessario contattare subito la Polizia Locale, mettendo un cartello sul parabrezza per avvisare il proprietario della macchina della presenza del gatto pregandolo di non accendere il motore per alcun motivo".