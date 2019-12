in foto: I cavalli ribaltati nel fossato (foto: vigili del fuoco)

Un mezzo adibito al trasporto di cavalli si è ribaltato ieri sera a Cavenago, in provincia di Lodi, facendo capitombolare gli animali nel fossato parallelo alla carreggiata. Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco hanno avuto non poche difficoltà nel recupero degli equini.

Il soccorso dei pompieri e le condizioni degli animali

La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata verso le 20.30 di ieri sera, domenica 8 dicembre, quando nei pressi della cascina Rivoltellina a Cavenago l'incidente si era appena consumato. Al loro arrivo, il camion era quasi interamente riverso nel fossato con gli animali impossibilitati al movimento e sofferenti. Per metterli in sicurezza, i pompieri hanno dovuto utilizzare un'autogru poiché, al di là della mole del singolo animale, questi ultimi erano a zampe all'aria e non riuscivano a rimettersi dritti da soli.

I cavalli stanno bene, nessuna frattura

Inoltre, il loro rovesciamento era veicolato da una messa in sicurezza interna al veicolo che non gli permette di muoversi durante la marcia del mezzo stesso. In merito, si è espresso Alessandro Zanoni del centro ippico di cascina Rivoltellina: "I cavalli stavano tornando in maneggio dopo essere stati ad una gara. I veterinari hanno ultimato le visite e stanno tutti molto bene. Si temeva qualche frattura, invece un solo cavallo ha riportato una piccola ferita".