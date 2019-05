in foto: La carpa pescata nel lago di Pusiano

Una carpa da 31 chili è stata pescata nel Lago di Pusiano: un peso record per il pesce catturato nei giorni scorsi. A darne notizia, con tanto di foto da testimonianza, è stata la pagina Facebook di Egirent Lago Pusiano, la società che gestisce i diritti di pesca e navigazione sullo specchio d'acqua. Autore della cattura è l'olandese Christian Oosterwijk, uno dei tanti appassionati che giungono dall'estero per mettersi alla prova e cercare di catturare le enormi carpe che abitano il lago situato tra le province di Como e Lecco, in Brianza. L'esemplare pescato da Oosterwijk alla Postazione 11 pesa 31 chili e segna uno de tanti record messi a segno dagli amanti del "carpfishing" ovvero la pesca delle carpe: si tratta di un primato da ammirare e dunque da battere per tutti gli altri appassionati.

"Una cattura che segue le tantissime che si sono susseguite nei giorni scorsi a Pusiano dove, nonostante il maltempo, la straordinaria affluenza di pescatori ha permesso di agganciare tantissimi pesci", il commento di Engirent. Si ricorda che tutta la pesca carpfishing effettuata a Pusiano è "no-kill": il pesce, dopo esser stato cattura (e fotografato), viene rilasciato immediatamente in acqua.