in foto: Caterina Balivo

Caterina Balivo non sarà più la madrina della parata del Pride che si terrà a Milano il 29 giugno prossimo. La decisione è stata comunicata con un post su Facebook da Milano Pride che ha fatto così sapere di aver ascoltato le richieste avanzate nei giorni scorsi dagli utenti che non hanno gradito la scelta della conduttrice tv come madrina del giorno della sfilata: "La madrina di un Pride deve essere un fattore unificante. È chiaro che la nostra scelta, di cui ci assumiamo la responsabilità, ha suscitato molte perplessità e polemiche – le parole del post – e poiché il Pride deve essere un momento di unità e uno spazio in cui tutti e tutte con le proprie differenze possano riconoscersi, abbiamo preso la decisione in accordo con Caterina Balivo di fare un passo indietro. La ringraziamo per la disponibilità e la sensibilità dimostrate in questa circostanza".

Il web propone già la sostituta: vogliamo Emma Bonino o Mara Venier

Una decisione secondo molti frutto di alcune frasi attribuite alla Balivo di stampo omofobo che avrebbero fatto storcere il naso ai più e che avrebbero costretto così gli organizzatori a fare un passo indietro: "Rimaniamo convinti che sia importante coinvolgere personalità del mondo dello spettacolo sul palco del Pride per consentire alle nostre istanze e rivendicazioni di raggiungere quel pezzo di paese – continua il posto – che ai Pride non ci viene e magari ha un atteggiamento ostile o indifferente rispetto alle “nostre” tematiche". Nessun commento per il momento dalla stessa Balivo che non ha voluto dare adito nemmeno nei giorni scorsi alle polemiche relative a sue frasi pronunciate in passato durante alcuni programmi. Mentre tra i commenti c'è chi approva la decisione degli organizzatori di estromettere la conduttrice tv e chi avanza nuovi nomi che possano sostituirla: da Emma Bonino a Mara Venier.