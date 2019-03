in foto: Immagine di repertorio

Attraversa i binari ma non si accorge del treno in arrivo e viene travolto dal convoglio. E' in condizioni gravissime un giovane di venticinque anni che stamane a Castronno, nel Varesotto, è rimasto vittima di questo incidente. E' accaduto nei pressi della locale stazione ferroviaria. Il giovane, che sarebbe di origini sudamericane, stava attraversando i binari, senza accorgersi dell'arrivo di un treno ed è stato colpito in pieno. Il venticinquenne, nonostante i tanti divieti, al momento dell'impatto si trovava sulle rotaie.

Soccorso immediatamente dal personale giunto a bordo di un'automedica ed un'ambulanza, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Varese, dove le sue condizioni sono considerate serie. Sul posto, per i rilievi del caso, anche i carabinieri della compagnia di Saronno assieme alla Polizia Ferroviaria ed i vigili del fuoco di Varese. A causa di questo incidente, il traffico ferroviario è andato rapidamente in tilt: ritardi fino a novanta minuti, variazioni di percorso e cancellazioni, per quanto riguarda le linee che dovevano transitare per la stazione di Castronno.