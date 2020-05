in foto: La scena dell’incidente

Ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un muro, riportando un trauma cranico gravissimo che gli è stato fatale. Un ragazzo di 19 anni è morto a Castiglione Olona (Varese) poco prima delle 21 di giovedì 28 maggio, in un tragico incidente stradale.

Schianto in moto: morto a 19 anni un ragazzo di Tradate

La vittima è un giovane di Tradate. Stava viaggiando da solo all'altezza di via Mazzucchelli a Castiglione Olona quando la sua moto, una Husqvarna, è uscita di strada per cause da accertare ed è andata a sbattere ad alta velocità contro un ostacolo. L'impatto è stato fatale. Sul posto sono arrivate un’automedica da Varese e un’ambulanza da Carnago, ma i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovanissimo centauro. Allertati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la scena dell'incidente e i carabinieri di Saronno che hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.

Milano, auto investe due donne

Un grave incidente stradale è avvenuto nei giorni scorsi a Milano. Due donne sono state investite da un'auto in via Chiese. L'episodio, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 20 del 25 maggio, per cause da accertare. Alla guida dell'auto si trovava una donna di 62 anni che non è riuscita a evitare l'impatto con i due pedoni, due donne di 42 e 70 anni. A riportare le conseguenze più gravi è stata la più giovane, una donna di origini straniere, soccorsa con un grave trauma cranico e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Niguarda.