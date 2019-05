È stato aggredito da un branco di almeno sei o sette persone mentre tornava a casa il 28enne giunto in fin di vita all'Istituto Clinico Città di Brescia. Il giovane, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, stava rientrando a casa poco dopo le 22.30 dopo aver terminato il proprio turno di lavoro in un ristorante della zona, quando è stato accerchiato da un gruppo di persone. Lo hanno aggredito colpendolo con calci e pugni al viso e alla testa oltre che sul resto del corpo dove gli sono state inflitte anche delle coltellate: in particolare sarebbe stato colpito alle gambe diverse volte. Mohammed El Outata, questo il suo nome, è stato immediatamente soccorso dai paramedici del 118 giunti sul posto con due ambulanze e un'auto medica.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate e per questo è stato trasportato d'urgenza in nosocomio dove è giunto in codice rosso: secondo le ultime informazioni le ferite riportate sarebbero piuttosto gravi. Di origini marocchine, Mohammed vive a Volta mantovana, e lavora come cameriere in un ristorante di Castellaro: secondo una prima ipotesi dei carabinieri che stanno indagando sull'aggressione gli autori del barbaro pestaggio potrebbero essere dei giovani di nazionalità albanese con i quali il 28enne aveva avuto degli screzi nei giorni precedenti. Una vendetta dunque consumata poco distante dal ristorante dove Mohammed lavora e anche a pochi chilometri di distanza da dove risiede il cameriere e forse i suoi aguzzini.