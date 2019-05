in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente questo pomeriggio a Castano Primo, in provincia di Milano, dove un uomo è stato investito da un'auto mentre attraversava: ricoverato in gravi condizioni in ospedale, lotta ora tra vita e la morte. Tutto è accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 30 maggio, poco dopo le 10 quando l'uomo, un 84enne della zona, stava attraversando accompagnato dal suo cane tra via Matteotti e via Grandi: un'auto lo ha colpito in pieno sbalzandolo sull'asfalto. L'impatto è stato molto violento tanto da richiedere l'intervento immediato del 118 giunto sul posto con un'ambulanza della Croce Bianca Magenta e un'automedica: l'uomo che le cui condizioni sono apparse subito critiche è stato così trasportato d'urgenza in ospedale a Legnano.

L'automobilista si è fermato dopo l'impatto ed è stato identificato dalla polizia

Il cane invece non avrebbe riportato contusioni: è stato comunque affidato alle cure di un medico per verificare eventuali ferite. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia stradale che hanno chiuso la strada al traffico per effettuare i rilievi del caso utili a ricostruire quanto accaduto: la dinamica dell'incidente però non è ancora chiara. L'automobilista alla guida della vettura si è comunque immediatamente fermato dopo l'impatto ed ha atteso l'arrivo di soccorritori e polizia: quest'ultima lo ha identificato e ora la sua posizione dovrà essere verificata.