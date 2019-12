in foto: Immagine di repertorio

Due donne sono state investite da un uomo in scooter mentre attraversavano la strada: una delle due è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita in ospedale in codice rosso. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Cassina de' Pecchi, in provincia di Milano: a lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno assistito all'impatto avvenuto lungo via Cassiopea, all'altezza del civico 68. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con due ambulanza e un'auto medica tutte in codice rosso.

Ferito anche l'uomo in scooter che le ha travolte

Le due donne, una di 56 anni e una seconda di 66 anni, sono state immediatamente soccorse. A riportare le ferite più gravi è stata la 66enne che dopo essere stata stabilizzata sul posto è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. La donna di 56 anni è stata invece trasportata al San Gerardo di Monza dove è giunta in codice giallo, così come l'uomo in sella allo scooter, un 70enne, che nell'impatto che i due pedoni è caduto dal mezzo a due ruote riportando diverse ferite. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Cassano d'Adda, che hanno effettuato i rilievi del caso necessaria ricostruire la dinamica dell'incidente: presenti anche gli agenti della polizia locale di Cassina de' Pecchi.