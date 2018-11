Non ha esitato a minacciare con un coltello la madre, disabile, per farsi consegnare del denaro. Protagonista dell'episodio un ragazzo di 20 anni, residente con la famiglia a Cassano Magnago, in provincia di Varese. È successo nella notte: il ragazzo ha dato in escandescenze davanti a entrambi i genitori, brandendo il coltello per farsi consegnare i soldi. Non è chiaro il motivo di tanta violenza da parte del giovane, anche se a quanto pare non era la prima volta che accadeva un episodio simile: una volta tornata alla normalità la situazione, infatti, i genitori del ragazzo hanno raccontato ai carabinieri di essere vittime di maltrattamenti da parte del figlio da mesi.

Quando i militari dell'Arma sono intervenuti nell'abitazione hanno trovato il giovane armato e ancora agitato: alla vista dei carabinieri il ragazzo si è scagliato anche contro loro, sempre con il coltello in mano. I militari hanno dovuto ingaggiare con il giovane una breve colluttazione per riuscire a disarmarla: nella concitazione i carabinieri hanno anche riportato qualche escoriazione. Quando sono riusciti a bloccarlo il ventenne è stato arrestato con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale: per lui si sono aperte le porte del carcere di Busto Arsizio.