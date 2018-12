È stata travolta in pieno da un'auto la 12enne investita a Cassano d'Adda, nel Milanese. La ragazzina è stata colpita dall'auto mentre era intenta ad attraversare sulle strisce pedonali, l'incrocio tra via Quintino di Vosa e via Frati della Mensa, diretta a scuola, poco dopo le 7.30 di questa mattina. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 giunti sul luogo con un'ambulanza e un'automedica: la ragazzina è stata trasportata all'ospedale Santa Maria delle Stelle di Melzo, in provincia di Milano con un trauma cranico. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. L'automobilista che era alla guida della vettura, una Ford Focus, che ha investito la 12enne, è stato sottoposto all'alcol test ed è risultato negativo: si tratta di 41enne di nazionalità italiana. L'incidente, secondo le prima ipotesi, potrebbe essere stato causato da una distrazione.