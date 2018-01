Un caso di scabbia è stato segnalato nella scuola dell'infanzia comunale di via Rovetta a Milano, in zona Turro. È il decimo episodio dall'inizio dell'anno nel capoluogo lombardo: dall'asilo nido e dall'Agenzia per la tutela della salute di Milano (ex Asl) invitano però a non creare allarmismi ingiustificati, puntando invece sulla corretta informazione a tutti i genitori. Gli esperti dell'Ats hanno infatti inviato una lettera a casa di tutte le famiglie, invitandole a monitorare la pelle dei loro figli fino al 10 marzo e a segnalare eventualmente la comparsa di vescicole tra le dita, all’interno di polsi e gomiti e all’altezza dell'inguine: "La scabbia è una malattia della pelle provocata da un piccolissimo insetto non visibile a occhio nudo che si chiama acaro – spiegano gli esperti nella lettera – Può essere trasmessa per contatto stretto e prolungato con la pelle. Il sintomo principale è il prurito intenso, soprattutto notturno".

La scabbia non è pericolosa.

È importante ricordare che la scabbia è una malattia fastidiosa ma non pericolosa (qui un approfondimento). Non serve alcun tipo di profilassi per tutti gli alunni che frequentano l'asilo nido comunale di via Rovetta. Ogni anno sono circa 350 i casi di scabbia che si registrano a Milano: nel 2017 sono stati 300, di cui 54 hanno riguardato bambini fino a 11 anni. Nei primi giorni del 2018 sono stati colpiti dalla scabbia altri nove bambini, oltre al caso segnalato al nido di via Rovetta: di questi cinque frequentano le scuole della città.