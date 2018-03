Momenti di paura per una quindicenne a Campofiorenzo di Casatenovo, in provincia di Lecco. Un uomo ha infatti aggredito una ragazzina del posto che stava tornando a casa: prima la mano sulla bocca per farla tacere, poi i palpeggiamenti; infine, il tentativo di trascinarla per portarla via chissà dove. Solo le urla della ragazzina, che è riuscita miracolosamente a divincolarsi, hanno evitato il peggio: ed ora è caccia all'uomo in tutta la zona.

Tutto è accaduto in pochi minuti: la giovane stava tornando a casa lunedì pomeriggio dopo la scuola quando, arrivata al portone delle scale del condominio, è stata afferrata da un uomo che le ha bloccato la bocca con un mano, per impedirle di gridare. Quindi, le ha cinto il petto e toccata nelle parti intime, provando a trascinarla in strada per portarla via. La giovane è però riuscita a divincolarsi, gridando con quanto fiato avesse in corpo.

Le urla di terrore hanno fatto precipitare i genitori all'ingresso del palazzo, quando però dell'aggressore non c'era già più tracce. Nessuno è riuscito a vederlo in faccia: di lui c'è soltanto qualche particolare fornito dalla vittima. Si tratterebbe di un uomo di circa trenta-trentacinque anni, carnagione chiara forse tendente leggermente all'olivastro. Non ha detto alcuna parola che potesse tradirne l'accento: ma alla giovane è parso che l'uomo si sia dileguato a bordo di un'utilitaria di colore grigio.

Immediata la caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine: un aiuto fondamentale potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbe aver immortalato qualche particolare. Visto il modo in cui l'uomo ha assalito la giovane, non è escluso infatti che possa averla pedinata a lungo nei giorni precedenti, "studiando" i luoghi e le abitudine della quindicenne prima di tentare l'assalto di lunedì pomeriggio.