in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente questa mattina a Casalpusterlengo nel Lodigiano dove un bambino di tre anni è precipitato dal quinto piano di un condominio sito in via F. Cavallotti. Stando quanto riportato da Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza, il piccolo è stato soccorso dal personale medico del 118 giunto sul posto con un'ambulanza e un'auto medica poco dopo l'incidente: nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori però il bimbo è morto poco dopo il loro arrivo.

La caduta e il violento trauma cranico

Inizialmente era stata diffusa la notizia che il piccolo fosse stato trasportato in gravi condizioni nel vicino ospedale di Codogno: il bambino è stato invece dichiarato morto sul posto dal personale medico accorso poco dopo l'incidente a causa probabilmente del trauma cranico riportato dopo il volo di diversi metri. Le sue condizioni infatti erano apparse subito critiche a causa delle ferite e dell'importante trauma cranico riscontrato dai soccorritori al momento dell'intervento in via Cavallotti.

Il bambino trovato nel cortile del condominio di via Cavallotti

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri della compagnia di Codogno per ricostruire l'accaduto: secondo le prime informazioni trapelate sembra che il piccolo sia stato trovato nel cortile del condominio intorno alle 10 di questa mattina, lunedì 25 maggio. Non è chiaro se ci fosse qualcuno in casa al momento dell'incidente: in questo senso i militari stanno ascoltando i testimoni presenti sul posto. Proprio in quel momento era previsto sui comuni della zona rossa del Lodigiano il passaggio delle Frecce Tricolori che intorno alle 11 hanno sorvolato i cieli di Milano.