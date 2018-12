Lo hanno trovato seduto sul divano con un coltello conficcato nella tempia destra. Una scena raccapricciante quella che si sono trovati dinanzi i soccorritori del 118 giunti in una villetta di Casalpusterlengo, nel Lodigiano, dopo la chiamata della moglie della vittima. Lì, sul divano del garage di casa c'era un 72enne. Immediata la corsa all'ospedale di Cremona, dove i medici lo hanno operato d'urgenza: l'uomo si trova ora in condizioni gravissime in terapia intensiva. Non ha mai ripreso conoscenza.

Nessun segno di effrazione: forse un tentativo di suicidio

Sulla vicenda stanno indagando gli inquirenti che al momento ipotizzano si sia trattato di un tentativo di suicidio, accanto al corpo dell'uomo infatti è stato trovato anche un pestacarne, forse altro strumento che il 72enne aveva intenzione di utilizzare come arma verso se stesso. Mentre non risultano segni di effrazione alle porte o finestre, o indizi che facciano pensare alla presenza di qualcun altro all'interno della villetta di via Martiri di Nassirya. I carabinieri non hanno comunque trovato nessun biglietto lasciato dall'anziano prima dell'ipotetico suicidio: la moglie, ancora in stato di shock, è stata colei che avvertito i soccorsi quando ieri mattina dopo essere uscita a fare la spesa è rientrata in casa e si è trovata dinanzi a questa scena da film horror.