in foto: Immagine di repertorio

Sparatoria nel tardo pomeriggio di oggi nel Mantovano, dove un uomo ha esploso diversi colpi d'arma da fuoco nel parcheggio di un supermercato a Casaloldo: i colpi hanno raggiunto un uomo di 73 anni, rimasto ferito a una gamba. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con due ambulanze che hanno prestato le prime cure all'uomo prima di trasferirlo in codice giallo all'ospedale di Mantova.

Autore dell'agguato il vicino di casa della vittima

Poco dopo l'allarme, lanciato intorno alle 19 di oggi, sono giunti sul posto anche i carabinieri di Castiglione per i rilievi del caso utili a ricostruire l'accaduto: stando a quanto si apprende sembra che a sparare contro il 73enne sia stato un vicino di casa. I motivi del gesto però non sono ancora chiari: sulla vicenda sono in corso le indagini dei militari. L'uomo, portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.