Sabato 17 febbraio sarà il giorno clou per il Carnevale ambrosiano o Carnevalone: la giornata conclusiva del particolare periodo di festa "allungata" che si celebra a Milano (qui il perché della differenza col resto d'Italia, dove il Carnevale è già finito). Quest'anno, anche per motivi legati alla sicurezza, Palazzo Marino ha deciso di evitare di concentrare i festeggiamenti in piazza Duomo optando invece per una "festa diffusa": oltre 70mila euro (budget più che raddoppiato rispetto allo scorso anno) sono stati stanziati per l’organizzazione di decine di eventi in città, di facile fruizione sia per i bambini sia per le famiglie. Ciascun Municipio, dal 2 al 9, ha ricevuto settemila euro: per la prima volta anche il Municipio 1 ha potuto contare su un budget di 15mila euro per l’animazione del centro cittadino.

Il programma dei festeggiamenti del "sabato grasso"

Il programma degli eventi è ricco e, nel caso del Municipio 8, andrà anche oltre il "sabato grasso", sconfinando a domenica, quando tra le altre cose nella zona Chinatown si festeggerà anche il Capodanno cinese. Tanti, considerando il tipo di festa, gli appuntamenti pensati per i più piccoli, ai quali sicuramente si divertiranno anche gli adulti. Sabato 17 febbraio il Municipio 1 realizzerà un laboratorio per bambini all’interno del cortile di Palazzo Marino: farà ormeggiare il galeone dei pirati al Cam Scaldasole e porterà invece magiche creature della notte ad animare il Cam Garibaldi. Diverse le iniziative nel Municipio 2 dove, a partire dalle 10.30, grandi e piccoli saranno intrattenuti da maschere, racconti di Carnevale e spettacoli vari. Nel Municipio 4 si organizzerà un concorso di maschere tradizionali e animazione per bambini, con assegnazione di piccoli premi. Nel Municipio 5, invece, si potranno ammirare due sfilate in maschera con giochi, balli e merenda. Il Municipio 6 proporrà, come altri anni, il "Jambellico del Mondo – Gran Carnevale delle culture", oltre a vari momenti di laboratori e musica. Sfilate e carri invaderanno il Municipio 7 e, nella giornata di domenica, il Municipio 8.