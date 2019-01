Si era recata al cimitero come faceva spesso, ma questa volta ad attenderla c'era un uomo che ha tentato di rapinarla della sua borsa, molto preziosa per lei. La donna non ha voluto mollare la presa sulla borsetta: così ha resistito ed è riuscita a mettere in fuga il malvivente. Sembrava tutto finito, ma dopo poco si è verificata la tragedia: un malore ha colpito la 63enne e l'ha fatta finire in ospedale, dove è morta poco dopo. I fatti risalgono al 2 gennaio a Carate Brianza, in provincia di Monza e Brianza. Intorno alle 16.30 giunge la chiamata ai soccorritori del 118 che immediatamente si recano al cimitero del paese che si trovano in via Milite Ignoto. Lì si trovano dinanzi a Maria Colombo che ha da poco avuto un infarto. La donna giunge in ospedale in codice rosso: poco dopo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ora saranno le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Milano, che hanno già ascoltato diversi testimoni utili nella ricostruzione, a chiarire la dinamica di quanto accaduto e a tentare di individuare l'autore della tentata rapina: per lui potrebbe concretizzarsi l'accusa di morte in conseguenza di altro reato.