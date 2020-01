in foto: Immagine di repertorio

Ancora un ciclista vittima della strada: è accaduto in Brianza dove un uomo di 62 anni è finito in ospedale dopo essere stato travolto da un'auto mentre era in sella alla propria bici. Trasportato in ospedale in codice rosso avrebbe riportato ferite piuttosto gravi. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo via Milano angolo via Mentana nel comune di Carate Brianza dove l'uomo stava procedendo con la sua bicicletta: sono circa le 19 quando giunge la chiamata al 118 per un investimento, sul posto si precipitano immediatamente i soccorritori con un'automedica e un'ambulanza. Quando il personale medico giunge sul posto le condizioni dell'uomo appaiono piuttosto gravi. Caricato a bordo dell'ambulanza il 62enne giunge in ospedale al San Gerardo di Monza in codice rosso: stando a quanto trapelato, le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi ma non avrebbe mai perso conoscenza.

L'automobilista si è fermato per prestare soccorso all'uomo

Sul luogo dell'incidente insieme con il personale medico sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Seregno per i rilievi necessari alla ricostruzione dell'accaduto: al momento l'ipotesi più probabile è che l'auto abbia travolto il ciclista mentre era intenta a svoltare lungo l'asse principale: il 62enne investito è stato sbalzato di almeno una decina di metri fino a raggiungere una vicina aiuola e il primo a prestargli soccorso è stato proprio l'automobilista che si è fermato subito dopo l'impatto e ha allertato i soccorritori attendendo sul posto il loro arrivo. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.