Importante novità nel mondo del car sharing. Enjoy, l'operatore dell'Eni, ha infatti lanciato a Milano e in altre due città (Roma e Torino) un servizio sperimentale dedicato al trasporto di cose: oltre alle ormai caratteristiche Fiat 500 rosse si potranno noleggiare anche furgoni Fiat Doblò Cargo, sempre con la livrea rossa di Enjoy. Si tratta di una novità assoluta a livello mondiale destinata in qualche modo a rivoluzionare, in piccolo, le abitudini dei cittadini, già cambiate proprio grazie all'introduzioine del concetto di auto in condivisione: basti pensare ai piccoli traslochi o ad altre occasioni in cui è necessario effettuare trasporti di oggetti voluminosi (armadi, letti o altri mobili) e non si ha a disposizione un mezzo adeguato.

Come funziona e quanto costa il nuovo servizio

Il servizio sperimentale di Enjoy partirà con una flotta complessiva di 50 furgoni nelle tre città, quaranta a benzina Euro 6 e dieci bi-fuel, cioè con doppia alimentazione a benzina e metano: saranno riconoscibili dalla scritta "Natural Energy" sul portellone posteriore. A Milano sono 20 i furgoni già disponibili, 15 a benzina e 5 bi-fuel. Il funzionamento è simile a quello della auto: grazie alla app si individuano i veicoli disponibili nelle vicinanze, li si prenota e li si utilizza. I prezzi? Com'era prevedibile sono decisamente superiori rispetto al noleggio di un'auto tradizionale, ma comunque concorrenziali rispetto alle modalità tradizionali di noleggio, con il vantaggio che si può lasciare il furgone in qualsiasi punto all'interno dell'area di copertura (purché non ci siano divieti). Stando a quanto si legge sull'app del servizio, i Fiat Doblò costeranno 25 euro per le prime due ore (tariffa fissa). Successivamente si paga 0,25 euro al minuto, per un massimo di 80 euro al giorno. Per ogni noleggio c'è un limite di 50 chilometri: se si sfora si pagano ulteriori 0,25 euro a chilometro.