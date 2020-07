in foto: L’incidente lungo la A4 (foto Fanpage.it)

Maxi tamponamento questo pomeriggio lungo l'autostrada A4 all'altezza di Capriate, nel territorio di Bergamo, che ha coinvolto tre auto e un tir: tre le persone rimaste ferite, mentre il traffico in direzione Venezia è rimasto paralizzato.

Tre auto e un tir coinvolti nel maxi tamponamento

L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 quando due auto si sono tamponate coinvolgendo anche un tir e una terza auto. Sul posto sono accorsi soccorritori del 118 con tre ambulanze e un'auto medica insieme con gli agenti di polizia, stando a quanto riferito da Areu, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, i feriti sarebbero tre: due uomini, di 41 e 57 anni e una donna di 40 anni. Tutti non avrebbero riportato ferite gravi ma sono stati soccorsi e medicati sul posto.

Chiusi i caselli di Trezzo e Cavenago

Stando a quanto riportato da Autostrade per l'Italia l'incidente è avvenuto tra il bivio con la A58 e Capriate verso Brescia, al km 159+500: i caselli di Trezzo e Cavenago sono chiusi in entrata per tutte le direzioni, mentre il traffico è stato sbloccato all'interno del tratto chiuso e si transita su tutta la carreggiata. Al momento i chilometri di coda sono sei. Autostrade per l'Italia consiglia per chi è diretto verso Brescia di percorrere la A58 Tangenziale Esterna di Milano e poi la A35 Brebemi, uscire a Treviglio, seguire le indicazioni per Bergamo e rientrare in autostrada.