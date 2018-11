Francesco Gabbani, impegnato in questi mesi con le registrazioni del nuovo lavoro discografico, ha annunciato che si prenderà una piccola pausa dallo studio per festeggiare il Capodanno 2019 in una delle più importanti piazze italiane, Piazza Duomo a Milano. Gabbani sarà il protagonista della serata con un set in cui ripercorrerà gli ultimi due straordinari anni. "La notizia – si legge in una nota dell'artista – è stata felicemente accolta dai numerosi fan che non vedono l'ora di ritrovarlo sul palco".

Ad accompagnare Gabbani, premio giovani a Sanremo nel 2016 e vincitore fra i big nel 2018 al Festival dei Fiori, ci sarà la sua band composta da: Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra). L'evento sarà ad ingresso gratuito.