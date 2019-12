in foto: (Immagine di repertorio)

Chi volesse trascorrere un Capodanno alternativo può recarsi a Monza, dove potrà trascorrere la notte di San Silvestro danzando sul ghiaccio con i pattini ai piedi. Il 31 dicembre infatti la pista di pattinaggio che è stata allestita in piazza Trento e Trieste osserverà degli speciali orari di apertura, chiudendo i battenti alle 2 di notte. Gli appassionati di pattinaggio, o anche tutte le famiglie con bambini al seguito (ai quali pattinare sul ghiaccio piace in modo particolare) potranno così festeggiare il nuovo anno brindando direttamente sul ghiaccio. Come comunicato dall'amministrazione comunale monzese, infatti, il 31 dicembre 2019 il Capodanno sarà "on ice" con tanto di brindisi e panettone allo scoccare della mezzanotte.

Quanto costa festeggiare il Capodanno 2020 sul ghiaccio a Monza

Per aspettare il 2020 pattinando sul ghiaccio i prezzi sono quelli di tutti gli altri giorni: l'ingresso costa 6 euro e il noleggio pattini 2 euro. Una volta all'interno non c'è nessun limite di permanenza in pista. Il Capodanno on ice è un evento pensato principalmente per le famiglie con bambini, che potranno anche usufruire di particolari promozioni: i bimbi sotto il metro d'altezza entrano infatti gratis e pagano solo il noleggio dei pattini, mentre le famiglie fino a quattro persone possono usufruire di una tariffa speciale a 25 euro, pattini inclusi.

Il programma: countdown, brindisi e panettone. E poi si pattina fino alle 2 di notte

La pista è grande 26 metri per 12,5: martedì 31 dicembre 2019 aprirà alle 10, come tutti gli altri giorni, ma chiuderà più tardi rispetto al solito (quando i cancelli chiudono alle 23.30). Poco prima di mezzanotte è previsto il conto alla rovescia per salutare il 2019 e aspettare il 2020: quindi ci sarà spazio per panettone e spumante per tutti i pattinatori.