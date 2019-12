in foto: Immagine di repertorio

In vista del concerto di Capodanno 2020 in piazza Duomo a Milano, è stata firmata l'ordinanza che dispone i divieti previsti nell'area dell'evento e nelle zone limitrofi per garantire la sicurezza di chi festeggerà l'arrivo del nuovo anno in piazza. Le limitazioni entreranno in vigore dalle 13 di martedì 31 dicembre, sino alle 3 del mattino di mercoledì 1 gennaio, e prevedono l'assoluto divieto di portare con sé, all'interno delle aree indicate, bottiglie o contenitori di vetro o di latta, bottiglie di plastica con tappo, aste per selfie e spray urticante, oltre a botti e petardi. Come già negli anni precedenti, durante il concerto in piazza Duomo potranno entrare al massimo 20mila persone.

Niente superalcolici fuori dal locale, ecco tutte le vie interessate dall'ordinanza

Anche i locali che rientrano nell'ampia area limitata dalla normativa dovranno attenersi a comportamenti regolati da stretti vincoli che riguardano la vendita di alcolici e superalcolici. Potranno infatti vendere bevande solamente in bicchieri di plastica o di carta, e gli sarà assolutamente vietato consegnare al cliente bottiglie di vetro o di latta. Le bevande, alcoliche e non, potranno essere consumate in contenitori di vetro solo all'interno del locale senza il trasporto esterno, mentre per i super alcolici sarà totalmente proibita la vendita per le consumazioni fuori dal locale.

Inoltre, nell'area di piazza Duomo e le vie limitrofi, non potranno esserci camioncini o installazioni temporanee che dispensino il cosiddetto street food. Di seguito tutte le vie interessate dall'ordinanza: piazza Duomo (angolo via Mazzini, angolo via Mengoni, angolo via San Raffaele), via Cardinale Carlo Maria Martini angolo Palazzo Reale, via Palazzo Reale angolo Pecorari, Galleria Vittorio Emanuele II fino all’Ottagono, via Silvio Pellico angolo via Cattaneo, via Marconi angolo via Dogana, via Mercanti angolo via Mengoni e, per finire, via Ugo Foscolo, via Orefici e via Torino all’angolo con piazza del Duomo.