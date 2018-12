in foto: Concerto di Capodanno in piazza Duomo a Milano.

A Milano a Capodanno saranno vietati botti, fuochi d'artificio, bottiglie di vetro, spray al peperoncino e anche le aste per scattarsi i selfie. Questo prevede, secondo l'agenzia Ansa, un'ordinanza che verrà firmata nei prossimi giorni, soprattutto in vista del concertone di Francesco Gabbani in piazza Duomo che accompagnerà i milanesi al brindisi per salutare il nuovo anno. Stando a quanto si apprende, sarà vietato portare in piazza botti e fuochi d'artificio, ma anche oggetti come lo spray al peperoncino o i selfie stick. Entrambi potrebbero essere sequestrati dalle forze dell'ordine.

Gli spray urticanti, usati generalmente per difesa personale, sono finiti al centro delle critiche per la tragedia avvenuta alla discoteca Laterna Azzurra di Corinaldo, Ancona, dove cinque ragazzi e una mamma sono morti proprio per il caos scatenato da uno spray al peperoncino prima di un concerto. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha già deciso di vietare gli spray, mentre la sindaca di Roma, Virginia Raggi, si è detta contraria alla misura: "Si tratta di uno strumento che ha consentito a tante ragazze di salvarsi", il parere della prima cittadina della Capitale. Nessuna decisione in merito è stata presa, almeno fino ad ora, neanche dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. " Con la circolare diffusa poche ore fa, il ministro Matteo Salvini ha auspicato un utilizzo ragionevole e responsabile dei botti, mentre non ha parlato dello spray al peperoncino che alcune città hanno deciso di limitare/vietare in occasione di eventi particolari", aveva ricordato nei giorni scorsi l'ufficio stampa del Viminale.