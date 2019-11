in foto: Incendio in un capannone a Fornovo – Foto L’Eco di Bergamo

In fiamme il capannone dell'azienda Vailati Fustelle a Fornovo San Giovanni, provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenute cinque squadrate dei vigili del fuoco. L'intervento, richiesto intorno alle 20,30 di oggi, 28 novembre, è stato eseguito in via San Pietro, la strada che porta al paese di Bariano. Stando a quanto riporta l'Eco di Bergamo, all'interno dell'azienda non c'era nessuno.

Distrutta dalle fiamme l'azienda Vailati Fustelle

L'incendio ha completamente distrutto la struttura. Ignote rimangono, per il momento, le cause che hanno causato il rogo. Vailati Fustelle, si legge sul sito ufficiale dell'azienda, "ha un’esperienza pluridecennale nella realizzazione di fustelle per l’industria cartotecnica. Avanguardia tecnologica, competenza profonda e una grande flessibilità ci permettono di offrire ai clienti un servizio completo, dalla progettazione di confezioni e scatole sino alla produzione di fustelle, estrattori di rifilo, cliches per Braille per la creazione delle stesse, con supporto grafico e stampa digitale". Non è chiaro, ancora, se i macchinari si siano salvati dalle fiamme o siano stati completamente distrutti come il capannone.