Tutti matti per un ritorno di fiamma tra Brad Pitt e Jennifer Aniston che, secondo il sito australiano New Idea, si sarebbero trovati nella residenza italiana di George Clooney, ha fatto impazzire fan, curiosi e fotografi di gossip e tabloid di tutto il mondo. Una seconda luna di miele dopo il divorzio nel 2005, che però non sarebbe altro che una bufala. Per rubare uno scatto o un saluto ai due presunti piccioncini, entrambi recentemente tornati single, nella cittadina sul lago di Como si sono riversati in tantissimi.

Il comune di Laglio, località sul lago di Como dove si trova la villa del regista e attore americano George Clooney, è stato costretto alla fine a diramare un comunicato ufficiale: "Nè Brad Pitt, né Jennifer Aniston si sono trovati o si trovano nella villa del Signor George Clooney a Laglio. Rendiamo noto che la notizia, falsa, è stata probabilmente divulgata da una societa' ormai gia' nota per diffondere notizie false a soli fini pubblicitari. Ci rammarichiamo per questo trambusto causato a livello mondiale e chiediamo ai paparazzi appostati da giorni fuori dalla Villa di Clooney di lasciare libero il passaggio carraio e pedonale, perché si stanno verificando numerosi disagi alla viabilità.