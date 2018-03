in foto: Il nipote 28enne dell’anziano ucciso a Cantù è stato arrestato questa mattina. Foto Facebook

Uccide il nonno a coltellate, forse dopo un litigio. Un pensionato di 78 anni, Giovanni V., è stato trovato morto, pieno ferite sul corpo, ieri pomeriggio nel suo appartamento di Cantù, provincia di Como, in una palazzina di via Monte Palanzone. Nella notte i carabinieri hanno arrestato il nipote dell'anziano, Luca, 28 anni. Vivevano insieme e il ragazzo ha diversi precedenti penali. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che l'omicidio possa essere avvenuto in seguito a una litigata tra i due. Il corpo è stato scoperto ieri sera da uno dei figli della vittima, che si era recato a casa del genitore non riuscendo a contattarlo da diverse ore.

Alcuni vicini dell'anziano ucciso hanno raccontato al Giornale di Lecco: “Luca era cresciuto col nonno. Negli ultimi tempi però Giovanni ci diceva di avere paura dei suoi comportamenti”.