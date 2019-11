in foto: Il balcone caduto (Foto via Facebook)

Momenti di paura e, successivamente, di forte disagio ieri mattina a Cantù, nel comasco, per un incidente che ha coinvolto un camion e un… balcone. L'automezzo, arrivato lungo ad una curva, pare, a causa di indicazioni date dal navigatore, è andato a sbattere con la parte superiore contro un balcone nel pieno centro storico, abbattendolo, mentre si dirigeva verso un ferramenta di zona per una consegna. Fortunatamente, al momento dell'impatto, nessun pedone o auto posteggiata si trovavano sotto alla lastra di marmo che è rovinosamente caduta sull'asfalto, inducendo l'amministrazione a chiudere momentaneamente la strada per liberarne il passaggio.

Presenza non giustificata

Il camion però non poteva trovarsi lì. Essendo di massa superiore alle tre tonnellate e mezza gli era vietato il transito per via Crocefisso (luogo dell'incidente), mentre avrebbe dovuto privilegiare il passaggio da via Rimembranze poco distante. Sull'accaduto si è espresso anche il sindaco di Cantù Roberto Moscatelli con un post su Facebook dove, sollevato, ha commentato: "Per fortuna non si è fatto male nessuno, ma le cose sarebbero potute andare decisamente peggio".

Il balcone dell'autoscuola

A far sorridere è "l'appartenenza" del balcone in questione, facente parte di un edificio che proprio al piano coinvolto ospita un'autoscuola. Prevedibile quindi l'ironia di alcuni utenti Facebook che invitano l'autista a prendere in considerazione di passarci più spesso, rigorosamente a piedi, per un rapido ripasso.