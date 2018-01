in foto: Federica Banfi (Foto da Facebook)

Lutto a Canegrate, comune del milanese a pochi passi dal Piemonte: la cittadina lombarda piange infatti la scomparsa della diciannovenne Federica Banfi, scomparsa in un incidente stradale avvenuto ad Aosta poco prima della mezzanotte della notte di San Silvestro. La giovane si trovava in Valle d'Aosta con un gruppo di 110 persone, tutte provenienti dagli oratori di Canegrate e San Giorgio su Legnano, che soggiornava a Brusson.

Nell'incidente sono rimaste ferite in modo grave altre quattro persone: tre ragazzi di diciassette anni ed una ragazza di diciotto, tutte provenienti dai due paesi lombardi. Il van con a bordo complessivamente nove persone, stava raggiungendo assieme ad un altro bus piazza Émile Chanoux, in centro ad Aosta, per la festa di Capodanno, quando improvvisamente è sbandato su una lastra di ghiaccio poco prima di una galleria. L'altro bus che lo seguiva lo ha così colpito in pieno, non riuscendo a frenare: Federica è morta sul colpo, mentre altre sette persone sono rimaste ferite. Tre sono state dimesse subito, mentre gli altri quattro giovani restano gravi.

Terza di tre gemelli, Federica era molto conosciuta in paese, dove aveva anche militato per la locale squadra di basket. Proprio la società di pallacanestro ha ricordato la giovane sul proprio sito. "Inizio d'anno triste per il Basket Canegrate. In un tragico incidente stradale ha perso la vita Federica Banfi. L'ex giocatrice della società nero-arancio ci ha lasciati a soli 19 anni. Siamo vicini alla famiglia nel ricordo di Federica, ragazza esemplare per impegno sportivo, sociale e di grande disponibilità verso gli altri. Tutto il Basket Canegrate partecipa con profonda commozione e dolore alla tragedia che ha colpito la famiglia di Federica. In un così triste inizio d'anno ci stringiamo alla famiglia Banfi e alle famiglie dei ragazzi ancora ricoverati in ospedale".