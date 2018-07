Giornata di caos all'aeroporto di Malpensa dove novecento viaggiatori che dovevano essere imbarcati su tre voli, sono rimasti invece a terra vedendo cancellato all'ultimo momento la loro partenza. Si tra di due voli della compagnia low cost EasyJet, diretti a Lisbona e Copenaghen, e della tratta Milano – Casablanca gestita dalla RoyalAir Maroc, la compagnia di bandiera del paese del Nord Africa.

I problemi sono nati per colpa della compagnia low cost: uno dei piloti che doveva salire a bordo di uno degli aeromobili ha avuto un improvviso malore, mentre nell'altro caso a non poter volare era l'intero equipaggio, avendo raggiunto il massimo di ore possibili in volo previste dai protocolli di sicurezza.

Per molti vacanza rovinata: il prossimo volo che Easyjet è in grado di programmare per Lisbona è solo martedì e non potrà accogliere tutti. Rabbia, confusione e caso dopo che i passeggeri avevano già superato il check in e imbarcato i pagagli. Da quanto si apprende L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha avviato un'indagine sulle ragioni che hanno portato alla cancellazione dei voli.