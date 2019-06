in foto: Il camion in fiamme (Foto dal gruppo Facebook Sorveglianza di quartiere Cesano Boscone)

Incidente e traffico in tilt a Milano nel primo pomeriggio di oggi. Un camion ha preso fuoco per cause da accertare sulla Tangenziale Ovest, tra le uscite per Settimo Milanese e lo svincolo per Cusago, Baggio e Bisceglie. Dal veicolo in fiamme, fermo a bordo strada, si è sprigionata un'alta colonna di fumo visibile anche da grande distanza. Le foto del rogo hanno presto invaso i social network. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato il rogo. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.

Pesanti le conseguenze sul traffico

L'intervento dei soccorsi e la curiosità degli altri automobilisti hanno però mandato letteralmente in tilt il traffico. Sulla carreggiata in cui è avvenuto l'episodio, in direzione Bologna, il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti attorno alle 14.30: la circolazione è poi ripresa su una sola corsia ma dopo un'ora circa le operazioni di ripristino hanno nuovamente mandato in tilt il traffico. Ma l'account Twitter Luceverde Milano segnala code a causa dei curiosi anche tra le uscite Val Tidone e Lorenteggio, nella direzione opposta a quella in cui è avvenuto l'incidente.