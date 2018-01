Un camion adibito al trasporto di rifiuti speciali è andato a fuoco questa mattina sulla tangenziale Est di Milano, poco dopo Vimercate. Il rogo è divampato per cause ancora da accertare all'altezza del chilometro 22 in direzione Milano, nel territorio comunale di Burago Molgora, in provincia di Monza e Brianza. Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero divampate proprio dal carico trasportato dall'autoarticolato, cioè batterie esauste. L'incendio è avvenuto all'ora di punta, poco prima delle 9: le operazioni di spegnimento, affidate ai vigili del fuoco, hanno comportato lunghe code e rallentamenti per gli automobilisti che si trovavano in quel momento a percorrere il tratto di tangenziale.

Sul posto anche la squadra Nbcr dei vigili del fuoco.

Le code, la cui lunghezza è arrivata a circa tre chilometri nei minuti immediatamente successivi all'incidente, si sono formate soprattutto all'altezza degli svincoli per Vimercate centro e Concorezzo, verso l'allacciamento con l'Autostrada del Sole A1 Milano-Napoli. A gestire il traffico gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Arcore. Non sono chiare, come scritto, le cause dell'incendio. Per accertarle, e anche per escludere eventuali conseguenze nocive per l'ambiente e la salute pubblica, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco della squadra Ncbr (Nucleare, batteriologico, chimico e radiologico), che hanno effettuato gli accertamenti del caso.