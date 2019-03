in foto: [Foto di repertorio]

Stavano percorrendo via Prati, a Carzago, frazione del comune di Calvagese della Riviera, nel Bresciano, quando la loro auto è uscita fuori strada finendo contro un palo. I due passeggeri, un 29enne e un 35enne, entrambi residenti nella zona sono morti sul colpo. L'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato poco dopo le 3.15: sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 con un'auto medica e due ambulanze ma per i due feriti non c'è stato nulla da fare. Troppo violento l'impatto e le ferite riportate.

I corpi dei due trentenni estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco

Sul posto sono accorsi anche due squadre dei vigili del fuoco, da Salò e dal distaccamento volontario di Paitone, che hanno lavorato per ore per estrarre i corpi dei due dall'abitacolo. I carabinieri invece hanno effettuato i rilievi tutta la notte per cercare di ricostruire quanto accaduto: secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero altre auto coinvolte e i due avrebbero perso il controllo della vettura forse a causa dell'alta velocità o di un colpo di sonno: a provocare la morte l'impatto violento dell'auto che dopo essersi poggiata su un fianco si è schiantata contro un palo della luce in cemento.